CC De Schakel zoekt naam voor voormalige Cinéstar, die vanaf oktober deel uitmaakt van het CC

Tielt/Dentergem/Pittem/Zulte Vuilnisman Eddy (62) zwaait af na 25 jaar trouwe dienst: “Eigenlijk moet je van een andere planeet komen om dit graag te doen. Toch ga ik het missen”

Vuilnisman Eddy Peirsegaele heeft er zijn laatste rondje op zitten. De man was liefst 25 jaar aan de slag in de regio Tielt, Dentergem, Pittem en Meulebeke. Miljoenen vuilniszakken haalde hij op, in weer en wind. Op verschillende plaatsen kreeg hij deze week kaartjes, tekeningen en zelfs flesjes (schuim)wijn. Eddy is trots op zijn werk, al geeft hij ook toe dat het een heel speciale job is. “Ik heb wat meegemaakt, jong. Er is veel agressie en depressie, in alle lagen van de bevolking.”

25 februari