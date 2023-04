CC De Schakel toont ‘Babylon’

UiTPAS geeft vanaf 2024 korting op activitei­ten in Deinze en vijf omliggende gemeenten: “Voor kansarmen is er een extra laag tarief”

Punten sparen voor gratis zwembeurten of goedkopere cinematickets, vanaf 1 januari 2024 kan dit met een UiTPAS voor alle inwoners uit Deinze, Nazareth, Sint-Marten-Latem, Gavere, Zulte en De Pinte. Voor kansarmen is er een speciaal tarief. “Mensen in armoede krijgen 80% korting op toegangstickets in culturele- en sportcentra”, zegt voorzitter Thomas Van Ongeval.