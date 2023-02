CC De Schakel gaat op zoek naar uitbater Cultuurcafé

anzegem Aannemer richt ravage aan in Sint-Arnoldus­park, bekend van populaire boshyacin­ten: “30 jaar werk in één klap weggeveegd”

Een aannemer heeft een ravage aangericht in het Sint-Arnolduspark in Tiegem, een park dat vooral bekend is omwille van de populaire boshyacinten. Hij heeft zowat een hectare van het bos ‘proper gemaakt’, maar dat is nefast voor de biodiversiteit in het park. “Onder meer de zeldzame zwarte rapunzel is wellicht voorgoed verloren”, zegt Carlos Van De Ginste, voorzitter van Natuurpunt Krekel Anzegem. “Dertig jaar van ons werk in één klap uitgewist.”

1 februari