CAW Zuid-West-Vlaanderen lanceert ‘Puberteit zonder spijt’

waregem Raf maakt al 30 jaar ‘Bever­blaad­jes’: “Vroeger reed mijn zoon met zijn brommertje rond om briefjes te droppen bij adverteer­ders”

Al 30 jaar lang is Raf Demortier (68) de drijvende kracht achter de lokale krant het Beverblaadje in Beveren-Leie. Vorige week viel het 300ste nummer in de bus bij de inwoners van Beveren-Leie, volgende week wordt het 301ste nummer bedeeld. “Ik heb zelfs lezers in Brazilië en Congo, allemaal inwoners van Beveren-Leie die ons digitaal lezen om mee te blijven”, zegt Raf.

13:51