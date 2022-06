Burgemeester van Waregem Kurt Vanryckeghem (56) kondigt afscheid aan: “Ik wil stoppen op een hoogtepunt”

Zijn politieke carrière startte in 1995, toen hij verkozen raakte als gemeenteraadslid. In 2001 stopte hij als zelfstandig kinesitherapeut om schepen van Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit te worden in Waregem, onder burgemeester Yolande Dhondt. Nog een legislatuur later, in 2007, werd hij burgemeester van Waregem. Tussen 2009 en 2011 was hij daarnaast nog kabinetsmedewerker van Stefaan De Clerck, toenmalig minister van Justitie. Zijn vader, Jozef Vanryckeghem was trouwens ook al burgemeester van Waregem, van 1989 tot 1991.

Een van zijn grootste politieke teleurstellingen kwam in 2014, toen hij deelnam aan de verkiezingen voor het Vlaams parlement. Hij behaalde toen 18.615 voorkeurstemmen, het vijfde beste resultaat in West-Vlaanderen. Doordat hij echter op een minder gunstige achtste plaats stond, viel hij nét uit de boot voor een plaatsje in het parlement. In 2019 deed hij opnieuw mee, met 15.135 stemmen raakte hij dit keer wel verkozen als volksvertegenwoordiger.

Vanryckeghem kondigt vandaag nu zijn afscheid aan van de politiek. Hij komt niet meer op bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024, en ook niet bij de volgende verkiezingen voor het Vlaams parlement in mei 2024. “Ik ben heel fier over wat ik in onze stad en als Vlaams perlementslid heb kunnen realiseren”, zegt Vanryckeghem. “Het was misschien geen kei in de rivier, maar wel een steen in de Gaverbeek. Het is tijd om plaats te maken voor andere mensen die met evenveel ambitie en goesting Waregem willen besturen.”

Vanryckeghem stopt eind november 2024 als burgemeester. “Ik wil wel benadrukken dat er geen enkele andere reden gezocht moet worden achter mijn beslissing, dan dat ik kansen wil geven aan andere goeie lokale CD&V-politici die de stad waar ik zo verliefd en fier op ben, verder goed willen besturen.”

Is hij het burgemeesterschap dan beu? “Helemaal niet, eigenlijk. Ik doe het nog heel graag. Maar de tijden dat mensen 24, 30 of 36 jaar burgemeester zijn, zijn voorbijgestreefd. Je kan ook té lang burgemeester zijn. Ik wil absoluut niet de politicus zijn die een legislatuur te lang aan zet blijft. Of riskeren dat ik het enkele jaren na de verkiezingen wél beu ben, en dan midden in de legislatuur in mineur moet stoppen. Ik wil stoppen op een hoogtepunt.”

Zijn persoonlijk hoogtepunt, daar moet hij niet lang over nadenken. Dat was het bezoek van president Obama in maart 2014. “Toen heb ik op een half uur tijd de eerste minister, de koning en de Amerikaanse president ontmoet. Ook de start van de Ronde van Frankrijk zal me altijd bijblijven, de ontvangst van de koning bij TVH, et Belgisch Kampioenschap wielrennen,... Daarnaast ben ik vooral fier op de sfeer binnen onze partij: die is al die legislaturen lang uitermate goed geweest.”

Burgemeester Kurt Vanryckeghem ontving zijn langverwachte foto met Obama.

Wat zijn toekomstplannen zijn, daar is Vanryckeghem nog niet aan uit. “Maar ik keer niet terug naar de kinesitherapie, en het wordt ook niets in de politiek. Ik besef ook wel dat er de dag na mijn afscheid geen 15 bedrijven aan mijn deur zullen staan om me een job aan te bieden. Maar ik heb nog twee jaar om na te denken wat ik hierna wil doen.”

Ook wie in zijn voetsporen zal treden als kopman bij Waregem, is nog niet duidelijk. In 2008 werd hij nog uitgedaagd door huidig schepen Rik Soens voor de burgemeesterssjerp. Maar daarnaast zijn er ook nog enkel andere mogelijke opvolgers in het college. Vanryckeghem zelf weigert zelfs namen te noemen van kanshebbers. “Ik vermoed dat de partij eind dit jaar wel een idee zal hebben over wie de partij zal trekken in Waregem.”

