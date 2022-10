Burgemeester is formeel: “Waregem voert géén fusiegesprekken”

Het was raadslid Simon Wemel (Groen) die ernaar vroeg. “De Vlaamse regering stimuleert zoveel mogelijk steden en gemeenten om te fuseren. Ze kunnen rekenen op een uitgebreid ondersteuningsaanbod als ze een fusietraject willen starten. In onze dichte omgeving resulteerde dit al in fusies tussen Kruishoutem en Zingem en tussen Deinze en Nevele. Over Waregemse fusieplannen raakte nog niets bekend. We willen de vraag toch eens formeel stellen. Overweegt Waregem een fusie met één of meerdere omliggende gemeenten? Zijn er verkennende fusiegesprekken gaande?” Daarop antwoordde van Ryckeghem bondig en overtuigd ‘nee en nee’.