Brusselse bende aan de haal met duizend (!) keukenrobots ter waarde van 1,25 miljoen euro bij gespecialiseerde groothandel

De roof vond plaats in augustus in 2021 in het gebouw van de firma Cnudde nv in de Pontstraat in de Waregemse deelgemeente Beveren-Leie. Cnudde is een toonaangevend bedrijf met vestigingen in Nederland en Luxemburg dat topproducten invoert van over de hele wereld en die vervolgens slijt aan de betere patisserie-, gastronomie- en cateringbedrijven in de Benelux. De firma is de exclusieve verdeler voor enkele topmerken, zoals Thermomix.