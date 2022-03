Brug tussen Wielsbeke en Waregem maandag weer open voor alle verkeer

De werken in Ooigem en Desselgem maken deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie. “Het is een prachtige brug geworden die het kanaal bevaren en oversteken voor iedereen comfortabeler en veiliger maakt”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Schepen kunnen vlot passeren dankzij een doorvaarthoogte van zeven meter, waardoor drielaags containervervoer in de toekomst mogelijk zal zijn. Fietsers en voetgangers beschikken over een afgescheiden fiets- en voetpad met een hellingspercentage van slechts 4 procent. Ook onder het brug is er een vlotte verbinding gecreëerd met het jaagpad. Met De Vlaamse Waterweg nv investeerde we 8,4 miljoen in de bouw van de nieuwe brug.”