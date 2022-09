Broers samen met immovrouw op beklaagdenbankje voor cannabisplantage in Waregem

Waregem / Avelgem Extra snelheids­con­tro­les in schoolomge­vin­gen

De politiezone Mira controleert deze week extra in schoolomgevingen. Ze zullen dat doen tijdens de uren dat de kinderen zich naar school begeven. Zo zal de politie onder andere controleren in een verbindingsweg in Waregem die uitgeeft op het Gaverke waar de maximumsnelheid 30 kilometer per uur is. De politie zal ook controleren in een zone 30 die uitgeeft op de Oudenaardestraat in Avelgem.

1 september