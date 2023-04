Brandweerkazerne maakt plaats voor gloednieuwe Boulodroom, maar zonder plaats voor Vlaamse en Rode Kruis

Met 3,22 promille tegen voorligger: 3 maanden rijverbod en alcohol­slot voor handelsver­te­gen­woor­di­ger

Een handelsvertegenwoordiger uit Waregem zal het binnenkort 3 maanden zonder rijbewijs moeten doen. De politierechter legde hem dat rijverbod en een alcoholslot voor 1 jaar op omdat hij na een kop-staart aanrijding in Waregem maar liefst 3,22 promille alcohol in het bloed had. En dat was niet voor het eerst…