Brandweer moet opnieuw gaan pompen op N382, na overvloedige regenval

De hinder is klassiek. Bij hevige regenval verzamelt het water zich in het lager gelegen deel van de N382 waar het niet snel genoeg weg kan en op die manier wateroverlast veroorzaakt. Dat was onder meer ook zo op 5 juni, zoals in het filmpje hierboven te zien is. De brandweer kwam donderdagnamiddag ter plaatse om zoveel mogelijk water weg te pompen. Van zodra dat kon, werd in beide richtingen opnieuw één rijstrook geopend voor het verkeer.