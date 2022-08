Brandweer haalt bewoner bewusteloos uit appartement bij keukenbrand

De brand in de keuken van het appartement op de hoogste verdieping van het gebouw ontstond omstreeks 20.45 uur. De brandweer snelde ter plaatse en drong binnen in het appartement dat vol met rook hing. In eerste instantie had de brandweer de bewoner niet opgemerkt. “Buren vertelden ons dat ze bijna zeker waren dat de bewoner thuis was”, vertelt luitenant Frank Vandewiere van de hulpverleningszone Fluvia. “Bij een grondige zoektocht door het appartement vonden we de bewoner bewusteloos op zijn bed.” De brandweer bracht de bewusteloze bewoner via de lift naar beneden. “Daar dienden we hem de eerste zorgen toe.” Ook de MUG-dienst kwam ter plaatse. “Gelukkig kwam hij buiten al snel terug bij zijn positieven, hij is zelfs even rechtop gaan zitten. Maar hij heeft natuurlijk wel erg veel rook ingeademd. Al heeft hij nog geluk gehad dat zijn porte-fenêtre achteraan open stond. Anders was de rook nog giftiger geweest.” De bewoner werd afgevoerd naar het ziekenhuis.