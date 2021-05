Brandweer en dierenasiel krijgen hangbuikvarken in Desselgem maar niet te pakken

Ooigem Door werken deels eenrich­ting in Bavikhoof­sestraat

22 mei Er worden tot en met woensdag 30 juni nutswerken in de Bavikhoofsestraat in Ooigem uitgevoerd. Om die werken veilig te kunnen uitvoeren, is er tijdens die periode tijdelijk eenrichting in een deel van de Bavikhoofsestraat.