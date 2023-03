Brandje tijdens dakwerken aan toekomstig hotel

Het was de zaakvoerder van het Grieks restaurant Zorba die als eerste alarm sloeg nadat hij bovenaan het pand plots rook en enkele vlammen zag. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur snel doven. “Maar we hebben wel enige tijd nodig om zeker te zijn dat alles terug veilig is.” Wellicht ligt de oorzaak van de brand bij dakwerken die bezig waren. “Ook de isolatie kan dan vuur vatten en je weet nooit tot hoe ver dat reikt.” Tine Van Canneyt is al een tijdje bezig met enkele panden om te toveren tot een chique hotel, hotel-t. “Het was best schrikken”, vertelt Tine. “Net op die plaats zijn de kamers al in de afwerkingsfase. Morgen hebben we zelfs al een fotoshoot gepland, maar die zal nu wellicht toch enkele dagen uitgesteld moeten worden.” De opening van het hotel is nog voor de zomer voorzien. “Ik hoop dat dit ons niet te veel vertraging oplevert.” Door de brand was de Stationsstraat tussen de Noorderlaan en de Putmanstraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.