Brand legt halfopen dakterras boven chocoladewinkel in de as: bewoner kan hondje redden

DesselgemEen fel oplaaiende brand heeft vrijdagmiddag in Desselgem een halfopen dakterras boven de winkel Chocolaterie d’Origine in de as gelegd. De gezinswoning en de schoenenherstelzaak van bewoner Luc Declerck bleven zo goed als gevrijwaard. Niemand raakte gewond. Kortsluiting aan een koelkast ligt wellicht aan de oorzaak van de brand.

“Mijn papa was nog niet lang van bij ons vertrokken toen hij plots opbelde om te zeggen dat het huis in brand stond”, zegt Stephie Declerck uit Beveren-Leie. “Hij was in paniek, ik schrok me te pletter. Zo snel ik kon, ben ik met mijn partner naar hier gekomen.” Haar vader Luc had intussen al het hondje kunnen evacueren uit de gezinswoning op de hoek van de Ballingstraat met de Kleine Nieuwstraat in Desselgem. Hij moest machteloos toezien hoe het vuur zijn dakterras vernielde. “Ik probeerde nog met een tuinslang maar dat haalde weinig tot niks uit”, haalt de man zijn schouders op.

Volledig scherm Stephie Declerck uit Beveren-Leie ontfermde zich over het hondje dat haar vader Luc tijdens de brand had geëvacueerd uit de gezinswoning op de hoek van de Ballingstraat met de Kleine Nieuwstraat in Desselgem. © Hans Verbeke

Hevige rook

Even tevoren was hij nietsvermoedend thuisgekomen. “Toen ik de straat indraaide, stond de brandweer er al en zag ik hevige rook. Het duurde even voor ik besefte dat het bij ons was. Ik ben onmiddellijk het huis binnengelopen om ons hondje te gaan halen. Dat mankeert gelukkig niks.” Het vernielde dakterras is gebouw op een stevige betonnen ondergrond, boven de ruimte waar de winkel Chocolaterie d’Origine is gevestigd. “Alhoewel hier niet zoveel activiteit meer is”, zegt Luc. “Mijn zoon Stijn heeft intussen in de Moorseelsestraat in Kortrijk een atelier van 300 vierkante meter. Ik snap niet hoe de brand is kunnen ontstaan. Op het dakterras staat een infraroodsauna en een brubbelbad maar die waren niet ingeschakeld. Er staat ook een koelkast.”

Volledig scherm De brand richtte grote schade aan op een dakterras op de hoek van de Ballingstraat met de Kleine Nieuwstraat in Desselgem. De gezinswoning en de aangebouwde schoenenherstelzaak van bewoner Luc Declerck konden zo goed als gevrijwaard worden. © Hans Verbeke

Grotendeels in hout

Volgens de brandweer lijkt een kortsluiting aan de koelkast de meest plausibele verklaring voor het ontstaan van de brand, die gepaard ging met een grote rookontwikkeling. “Het was hoog tijd dat we hier waren”, zegt officier Frank Vandewiere. “De brand woedde in alle hevigheid maar we zijn er in geslaagd om zowel de gezinswoning als de aangebouwde schoenenherstelzaak zo goed als te vrijwaren.” Dat de vlammen zo snel hoog oplaaiden, heeft alles te maken met het feit dat het dakterras grotendeels in hout is opgetrokken. Ook lag er een voorraad brandhout opgeslagen. Tijdens de interventie, die nogal wat kijklustigen lokte, was de buurt lange tijd plaatselijk afgesloten.

Volledig scherm Luc Declerck uit Desselgem, zijn dochter Stephie en haar partner krijgen een woordje uitleg over de brand en de bluswerken, door brandweerofficier Frank Vandewiere. © Hans Verbeke

Volledig scherm De brand woedde in alle hevigheid op een dakterras op de hoek van de Ballingstraat met de Kleine Nieuwstraat in Desselgem. © Hans Verbeke