Bram De Langhe doet een nieuwe poging om het kanaal over te zwemmen: “Hopelijk zit het weer nu wél mee”

waregemBinnen een tweetal weken probeert kinesist Bram De Langhe (41) uit Waregem opnieuw het kanaal over te zwemmen, van Dover tot in Calais. Vorige zomer was hij daar al klaar voor, maar zijn uitdaging werd op de valreep afgelast door het slechte weer. “Dat was uiteraard een grote domper, want ik had maar liefst 900 km gezwommen als voorbereiding. Maar ik bekijk het positief: nu heb ik er in totaal 1700 km kunnen doen om me voor te bereiden.”

Bram heeft al een heleboel straffe prestaties achter zijn naam. Zo legde hij al 6 Iron Mans af, legde hij de Marathon van Berlijn als skeelerend af, en nam hij deel aan de zwaarste duatlon in de ruime regio, de loodzware Hel van Kasterlee. De Tiegemberg? Die fietste hij 204 keer op en af, voor de discipline Everesting. Daarbij kiezen sporters wereldwijd een lokale heuvel uit, en die fietsen ze telkens op en af tot ze aan het aantal hoogtemeters van de Mount Everest zitten. “Of dat niet saai is, 204 keer dezelfde berg opfietsen? Jazeker, maar dat is een deel van de uitdaging, he.”

Vorige zomer was hij klaar voor zijn nieuwe uitdaging: het kanaal overzwemmen. Hij zou starten in Dover, en richting Calais zwemmen. “Wie dat wil doen, moet een tijdslot reserveren bij een schipper. Als het weer tijdens die week van jouw tijdslot goed meezit, dan krijg je bericht dat het doorgaat, en moet je 24 uur later al het water in kunnen.”

Maar het lot was Bram niet goed gezind. Hij was al ter plaatse in Dover, maar er kwam slecht nieuws van de schipper. “Het weer zag er de dagen daarop niet goed uit, het zou niet kunnen doorgaan. Een grote domper inderdaad. Ik had 900 km gezwommen in aanloop van deze uitdaging, ik was er volledig klaar voor. Maar we hebben er het beste van gemaakt, en genoten van onze week verlof.”

Elke sportman- of vrouw zal je kunnen vertellen dat niets ergers is dan naar een wedstrijd toe trainen, en die dan om de een of andere reden niet kunnen doen. “Maar ik heb het vrij goed kunnen plaatsen. Ik vind het erger als ik door mijn eigen toedoen ergens niet in slaag. Bijvoorbeeld: na 6 uur zwemmen al moeten afhaken. Ik sport sowieso 8 tot 10 uur per week, ik heb me dan gewoon op lopen en fietsen gefocust. En in januari ben ik op nieuw specifiek op het zwemmen beginnen werken. Ik bekijk het zo: ik heb nu 1700 km kunnen zwemmen in aanloop van mijn kanaalzwem.”

Het nieuwe tijdslot van Bram is van 29 juli tot 3 augustus, in die dagen zou het moeten gebeuren. “De kans zit er inderdaad ook weer in dat het niet kan doorgaan. Ik ga zeker opnieuw even teleurstelling voelen. Maar ik ben niet het type dat lang blijft zeuren. Net voor corona hebben we een wereldreis van vijf maanden gedaan met het gezin. Dan kan je zoiets wel snel relativeren. Het is een extreem voorrecht om in deze wereld met zulke uitdagingen bezig te kunnen zijn.”

Bram zwemt voor het goede doel: hij zamelt geld in voor SOS Kinderdorpen. “Omdat ik het belangrijk vind dat alle mensen een goeie start krijgen in het leven, dat is essentieel voor een goeie gezondheid.” Je kan Bram sponsoren per uur dat hij zwemt. “Ik neem de sponsoring van vorig jaar mee, en er zijn zeker nog extra sponsoring welkom. Het is een motivatie voor mij om te blijven doorgaan. Zelfs als ik het niet zou halen, dan is elk extra uur zwemmen, extra geld voor het goeie doel.” Het kanaal overzwemmen zou zo'n 12 tot 18 uur duren.

