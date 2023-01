Bowling Stones opent donderdag, boven de nieuwe AD Delhaize: “20 banen en vier privé-karaokeboxen”

waregemDonderdag opent Bowling Stones in Waregem, een nieuwe zaak boven de Delhaize in Sint-Eloois-Vijve, haar deuren. Je kan er bowlen op één van de 20 banen, en naar hartenlust karaoke zingen in één van de vier privé-karaokeboxen. “Daarnaast kan je ook dartsen, biljarten, of gewoon iets komen eten of drinken. We willen vooral een ontmoetingsplaats zijn”, zegt Hélène Van Den Donk.

De familie Dewitte, die ook eigenaar is van de AD Delhaize in Deinze, opende enkele maanden geleden een nieuwe winkel vlak naast de oude vestiging in Sint-Eloois-Vijve. Boven de winkel openen Aline Vanhonsebrouck en Hélène Van Den Donk van Bowling Stones, die al bowlingvestigingen hebben in Brussel, Antwerpen, Wommelgem en Oudenaarde een Waregemse vestiging.

Bowling Stones wordt in de eerste plaats een bowling centrum, maar er valt nog veel meer te beleven, zegt Van Den Donk. “We hebben in totaal 20 bowlingbanen waar liefhebbers zich kunnen komen uitleven. Twee daarvan kan je privé-afhuren, samen met een aparte privé-karaokebox. Die zijn ingericht in het thema ‘jungle’. Daarnaast zijn er ook nog eens drie andere privé-karaokeboxen, elk in een ander thema, die je kan reserveren. Je kan er terecht met groepjes tot 15 personen.”

Privé-karaokeboxen zijn nog niet zo ingeburgerd, maar er zijn volgens Van Den Donk alleen maar voordelen aan. “Je kan zelf je muziek uitkiezen, bepalen of je wil méézingen met de artiest, of je alleen wil zingen. Je hoeft je beurt niet af te wachten, en enkel je eigen gezelschap ziet en hoort je prestatie. Met een eenvoudige knop kan je eten en drinken bestellen.”

Volledig scherm Naast de bowling en de AD Delhaize, in het pand van de oude Delhaizewinkel; is er recent nog een Yess winkel open gegaan. © Henk Deleu

Daarnaast zijn er nog 6 dartsborden, vier pooltafels, en een ruimte met een 30-tal arcadespelletjes. “Een mooi aanbod dus. Maar je hoeft niet ‘actief’ te zijn als je hier komt: je kan even goed gewoon iets eten of drinken hier. We willen in de eerste plaats een ontmoetingsplaats zijn hier in de stad.” Nog een leuke extra: er zijn vijf vergaderzalen. “Die kunnen bedrijven dus gebruiken voor overlegmomenten met daarna een teambuilding. Maar we kunnen de zalen ook gewoon ombouwen tot feestruimtes, voor communiefeesten of verjaardagsfeestjes bijvoorbeeld.”

De zaakvoerders kijken erg uit naar de opening donderdag. “Maar we zijn verre van de enige. We krijgen heel veel vragen van mensen uit de buurt, die ons logo al hebben gezien en vragen of ze al mogen reserveren. We zijn naar hier gekomen omdat Waregem volgens ons nog een dergelijke locatie kon gebruiken, en dat blijkt alvast een goeie inschatting geweest te zijn. We verwachten dat er veel interesse zal zijn voor onze Bowling Stones.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.