Blikseminslag veroorzaakt dakbrand

Omstreeks 2 uur weerklonk bovenop het onweer een enorm luide knal in Gewad in Desselgem. De bliksem was ingeslagen in de woning van Frederik Seyns die meteen klaarwakker was. “Ik had geen elektriciteit meer, maar verder merkte ik niets bijzonder en dus kroop ik opnieuw onder de wol.” Maar de knal had ook enkele buurtbewoners wakker gemaakt die even buiten gingen kijken. Zij zagen hoe er vlammen ontstonden aan het dak van de woning. “Plots kwamen ze op mijn ramen kloppen om te zeggen dat er brand was aan mijn dak.” De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur snel blussen. Door de brand is er wel een gat in het dak van de woning. “We leggen nog een zeil om te vermijden dat het verder nog binnenregent in de woning”, vertelt de brandweerofficier. “Door de blikseminslag is één stopcontact uit de muur gerukt en is er schade tot in de zekeringkast in de garage.” In de woning is voorlopig geen elektriciteit meer.