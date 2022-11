Bibliotheek Waregem wordt voor één dag omgetoverd tot filmzaal

Op 16 november is de bib in Waregem the place to be. Je kan er van 14 tot 17 uur film kijken vanuit een comfortabele zitzak met een kom popcorn op je schoot. Heerlijk toch? Je kan zelf kiezen welke film er vertoond wordt: ‘The Northman’, ‘Doctor Strange’, ‘The unbearable weight of massive talent’, ‘The Batman’ of ‘Stillwater’. Vul dit formulier in en breng je stem uit. Dit evenement is bedoel voor jongeren van 13 tot 18 jaar en is volledig gratis.