Bewoners rusthuis De Meers krijgen puppy’s op bezoek: “Kijk eens hoe verliefd hij kijkt naar mij”

Kortrijk/Waregem/Deerlijk 150 nieuwko­mers bij delaware krijgen elektri­sche Volvo: “We vergroenen al jaren ons wagenpark”

Delaware Consulting, een IT-dienstverlener met hoofdkantoor in Kortrijk, wierf 150 nieuwkomers aan. De 150 juniors vatten maandag hun eerste werkdag aan. Het is meteen een duurzame start van hun loopbaan, want ze kregen als bedrijfswagen allemaal een elektrische Volvo XC40 Recharge. Delaware ging hiervoor in zee met Volvo Car Belux, Volvo dealer Novabil en Westlease.

6 september