Werkstraf voor jongeman (25) die portefeuil­le steelt in ziekenhuis en daarna helpt ‘zoeken’

Een 25-jarige jongeman heeft in augustus een portefeuille gestolen in het ziekenhuis van Waregem. De eigenaar was zijn portefeuille vergeten op zijn stoeltje, en de man greep zijn kans. Toen de eigenaar daarna in paniek kwam vragen of iemand zijn portefeuille had gezien, ging R. B. zelfs mee zoeken.