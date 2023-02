Beverse ondernemers organiseren eerste professionele jaarbeurs

wielsbeke Ook vandaag en morgen werd en wordt niet gewerkt bij IDEAL Floorcove­rings

Ook vandaag en morgen werd en wordt er niet gewerkt bij IDEAL Floorcoverings in Wielsbeke. Werknemers legden er donderdag het werk neer omdat de onderhandelingen over het sociaal plan in het kader van de nakende sluiting van het bedrijf, stroef verlopen. De problemen zijn er nog niet van de baan, en ook vandaag en morgen wordt verder gestaakt.

