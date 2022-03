Bestelwagen en auto botsen op kruispunt aan Expresweg in Waregem

Kortrijk/Deerlijk Beloning na derbywinst blijkt ‘vergiftigd geschenk’ voor basketbal­ler: rijverbod en boete na 189 km/u op snelweg met sponsorge­schen­kje

Als beloning voor de winst in een derby mocht een 33-jarige speler van basketbalteam Kortrijk Spurs enkele dagen met een krachtige wagen van een sponsor rondrijden. Het werd een vergiftigd geschenk, want op de E17 in Deerlijk werd hij met 189 kilometer per uur geflitst. Het leverde hem vrijdag voor de politierechtbank een rijverbod van 21 dagen en een boete van 400 euro op.

