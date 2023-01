Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Waregem nog geld kan afhalen

voetbal tweede nationale A Olsa blijft ontgoo­cheld achter na spektakel­stuk tegen Jong Essevee (3-5): “Goals kinderlijk weggegeven”

Olsa Brakel en Jong Essevee leverden aan de Parkweg een spektakelstuk af waarbij de Waregemse beloften uiteindelijk aan het langste eind trokken. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht tot Brakel met z’n tienen kwam te staan en Essevee tot 1-3 uitliep. Een moedig Olsa knokte zich terug in de match en kwam tot 3-3 terug, maar in de slotfase gaf een uitmuntende Sylla geel-zwart het nekschot.

