Bakkerij Biebuyck komt -toch een klein beetje- terug: “We bakken op bestelling op zondag”

waregemPatrick en Inge Biebuyck, die in september hun bakkerij Biebuyck in Desselgem sloten, gaan voortaan toch nog bakken op zondag. Een opluchting voor veel inwoners in Desselgem, want bakkerij Biebuyck was de laatste warme bakkerij in het dorp.