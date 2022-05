Automobiliste (23) knalt met Mercedes tegen geparkeerde voertuigen in Beveren-Leie

Waregem Vanaf nu kan je stadsapp Waregem downloaden

Vanaf nu kan je de nieuwe Waregem stadsapp downloaden via de appwinkels van Google en Apple. Deze op maat gemaakte app focust vooral op lokale handel en vrije tijd. Zo kan je er op een digitale klantenkaart Waregempunten mee sparen. Handelaars zetten zich in de kijker met eigen promoacties. En er is een digitale Waregembon in verwerkt. Kopen, schenken en betalen doe je voortaan rechtstreeks in en met de app. “We zetten zo een nieuwe stap als slimme stad en aantrekkelijke shoppingstad”, klinkt het bij het stadsbestuur.

24 mei