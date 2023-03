Automobilist rij-ongeschikt verklaard na zevende veroordeling voor alcohol achter het stuur

Op 7 april 2022 kon J.I. in Waregem opnieuw met alcohol in het bloed betrapt worden. De ademtest toonde aan dat hij 1,29 promille in het bloed had. Bovendien reed hij na eerdere veroordelingen zonder geldig rijbewijs omdat hij opgelegde proeven nog niet met succes had afgerond. Een onderzoek van een gerechtsarts maakte duidelijk dat de man wel op de goede weg is om van zijn alcoholprobleem af te geraken maar nog niet voldoende garanties op tafel kon liggen om rijgeschikt verklaard te worden. Pas als hij kan aantonen dat hij minstens 6 maanden alcoholvrij is, kan de man vragen opnieuw rijgeschikt verklaard te worden. Daarna moet hij zich nog aan een rijverbod van 6 maanden houden en moet hij opnieuw slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven. De nieuwe inbreuken leverden hem ook een boete van 2.800 euro op.