Auto knalt tegen elektriciteitspaal: twee gewonden

MIJN DORP. Ex-profwiel­ren­ner Niko Eeckhout over zijn Wielsbeke: “Ik ga graag naar de oude Leiearm om even te bezinnen”

Voormalig profwielrenner Niko Eeckhout woont al zijn hele leven in Wielsbeke. Op enkele jaren na is dat, toen hij heel even Oostrozebeke ‘uitprobeerde’. Maar vorig jaar keerde hij alweer terug naar zijn thuishaven. “Het feestelijk onthaal in mijn dorp nadat ik Belgisch Kampioen werd, daar denk ik nog regelmatig en graag aan terug.”