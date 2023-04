Aurélys mag zich woonzorgcentrum van het jaar noemen.

BK Tijdrijden Jeugd komt naar Waregem: “We maken ons alweer op voor een nieuwe wielerhoog­dag”

Op 1 mei vindt in Waregem het BK tijdrijden voor jeugd plaats. “Dwars Door Vlaanderen is nog maar net voorbij, en Waregem maakt zich alweer op voor een nieuwe wielerhoogdag”, zegt schepen Kristof Chanterie (CD&V). “Over enkele weken strijden zowel jongens als meisjes in Waregem immers voor de Belgische driekleur tijdens het Belgisch Kampioenschap Tijdrijden voor de jeugd.