Architecten Goedefroo en Goedefroo betalen al 14 jaar lang nul euro voor hun energieverbruik: “We halen alles uit de natuur”

We volgen allemaal de energieprijzen op de voet, nu ze de pan uitswingen. Maar bij Goedefroo + Goedefroo Architecten zijn ze er gerust in. Al sinds het architectenbureau zijn nieuwbouw in gebruik nam in 2008, gaven de broers Sven en Gunnar geen euro meer uit aan gas en elektriciteit. “Eigenlijk is het nog sterker. Onze nieuwbouw is een uitbreiding. Het oudste deel van onze vestiging gebruikt de overtollige energie van het nieuwste deel. Als we dus enkel op onze nieuwbouw afgaan, doen we zelfs nog winst.”

Volledig scherm Ook het project op de Vierlindensite wordt energieneutraal. © Goedefroo + Goedefroo

Betonkernactivering

De energie die nodig is in het bedrijf halen de Goedefroos volledig uit de natuur. “Zo liggen er zonnepanelen op ons dak”, legt Sven. “Maar daarnaast hanteren we een minder bekende techniek: we gebruiken de temperatuur uit de grond.” Dat gebeurt via ‘betonkernactivering’. “Onder ons gebouw werd er tot 100 meter diep geboord. De temperatuur onder de grond wordt gebruikt om water op te warmen en af te koelen. Dat water wordt via een uitgebreid buisjesnetwerk in de betonnen gewelven tot in het gebouw gebracht.”

Ook bij ventilatie wordt de temperatuur onder de grond gebruikt om de temperatuur binnen te regelen. “In plaats van lucht van buiten rechtstreeks naar binnen te zuigen, legt die lucht eerst nog een parcours af door een buizennetwerk een paar meter onder de grond. Op die manier wordt de lucht al op de juiste temperatuur gebracht voor die in het gebouw binnenkomt.”

Volledig scherm De bibliotheek van Waregem aan het Boekenplein werd ook door de broers Goedefroo ontworpen. © Pieterjan Neirynck

“Niet duur”

In combinatie met andere maatregelen, zoals zonnewering die de warmte buitenhoudt, maak je je gebouw energieneutraal. “Uiteraard is zoiets enkel haalbaar in ondernemingen met kantoren. Voor maakbedrijven die enorm veel energie nodig hebben bij een productieproces, is het niet haalbaar. Maar voor elk bedrijf is er een manier om zo dicht mogelijk bij dat energieneutrale niveau te raken. En het hoeft eigenlijk niet duur te zijn”, zegt Sven. “Wij raden onze klanten enkel investeringen aan die ze binnen de vijf tot maximaal tien jaar terugverdienen.”

Goedefroo + Goedefroo Architecten zijn heel actief in de regio. De broers tekenden onder meer de plannen uit van het Elindusstadion van Waregem, de nieuwe tribune op de hippodroom even verderop en de nieuwe politiekazerne in Kortrijk. “Ook de bibliotheek in Waregem op de Zuidboulevard is van onze hand. Ook daar hebben we de technieken met betonkernactivering en bodemkoelte toegepast. De energierekening is er elk jaar 20.000 euro goedkoper door die inspanningen.”

Wie er nu aan denkt om thuis energie te besparen op dezelfde manier als het architectenbureau, is eraan voor de moeite. “Zulke ingrijpende initiatieven kan je enkel doen bij nieuwbouwwoningen. Bij renovaties is dat niet meer haalbaar.”

