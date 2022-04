Arbeider met hoogtewerker zit vast in boom, brandweer moet tussenkomen

Waregem Fikse boete voor beleggings­bank nadat man 55.000 euro verliest door cybercrimi­ne­len

Een man uit Waregem is in 2018 maar liefst 55.000 euro kwijtgeraakt door cybercriminelen. Ze beloofden snelle winsten op korte termijn, maar betaalden nooit uit. Het brein achter de oplichting, de zaakvoerster van de beleggingsbank Rogerbang, is veroordeeld tot 1 jaar cel waarvan de helft met uitstel. Het gaat om een Russische die in Oekraïne woont. Zij ontkent de oplichting. Volgens haar schreef de man het geld vrijwillig over. De zaakvoerster moet ook 4.000 euro boete betalen. De bank zelf, Rogerbang, is veroordeeld tot 12.000 euro boete. Daarnaast moet de man terugbetaald worden.

