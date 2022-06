Amba-Amba is ambassadeur van ‘Ik koop lokaal’-campagne

Voor de vierde maal ging Ondernemerscentra West-Vlaanderen vzw (OC West) op zoek naar gezichten voor de campagne ‘Ik koop lokaal’. In 57 West-Vlaamse gemeenten werd een lokale winkelier verkozen tot ambassadeur. Atelier P. uit Torhout kroonde zich tot Provinciaal Ambassadeur van de campagne. In Waregem werd dat opleidingscentrum Amba-Amba.

Met de communicatiecampagne ‘Ik koop lokaal’ wordt de rol van de lokale winkelier in onze steden en gemeenten onderstreept. “Winkelen bij de lokale handelaar biedt heel wat voordelen: snellere en betere service, persoonlijke contact, jobcreatie, investeren in de Belgische economie en de plaatselijke gemeenschap … “, zegt Jean de Bethune, voorzitter OC West. “Dit voorjaar konden lokale handelaars zich aanmelden om het uitgangsbord van deze campagne te worden. Een 300-tal winkeliers dienden hun kandidatuur in en hebben de afgelopen weken promotie gevoerd om hun klanten te overtuigen op hun te stemmen of stoefen.”

Stoefen

Tussen 13 april en 10 mei kon het grote publiek stemmen op en stoefen met hun favoriete lokale winkelier. Stemmen verliep via de website www.ikkooplokaal.be, stoefen kon door een foto van de winkelier of een aankoop te delen op Facebook of Instagram. Wie de meeste steun wist te verzamelen, werd zo uiteindelijk tot ‘Ik koop lokaal’-ambassadeur verkozen voor zijn of haar gemeente. Meer dan 30.000 mensen stemden en stoeften en 57 ‘Ik koop lokaal’-ambassadeurs werden tijdens de finale op 2 juni gehuldigd in het Huis van de Voeding in Roeselare.