"Als de telefoon op dat uur rinkelt, staat je hart even stil": Wouters zoon Ralph (17) wordt aangevallen tijdens nachtje uit

Derde brandstich­ting in twee weken tijd op verloeder­de site Cotesa-De­vos: “Jongeren hangen hier rond, we zijn het beu”

Een grote rookwolk zorgde zondag voor beroering in het centrum van Waregem. In de leegstaande gebouwen van het failliete textielbedrijf Cotesa-Devos was brand gesticht. De brandweer kon erger voorkomen maar de buurtbewoners zijn niet te spreken over de situatie. “Het is hier al jaren een paradijs voor hangjongeren, druggebruikers en vandalen. En niemand doet er iets aan.” Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) belooft actie te ondernemen.