‘All you can eat’-restaurant opnieuw in nauwe schoentjes nadat bankbediende ziet hoe werknemers gedwongen hun loon moeten teruggeven

Sint-Eloois-Vijve/KasterleeDe 31-jarige uitbater van ‘all you can eat’-restaurant Daily World Kitchen in Sint-Eloois-Vijve riskeert samen met z’n toenmalige vennoot 18 maanden cel voor oplichting en mensenhandel. Het onderzoek ging van start toen een bankbediende zag hoe werknemers van L.W. hun loon moesten afhalen en teruggeven aan hun baas.

De politiezone Mira ontving op 17 april 2020 een vreemde melding van de bediende van een filiaal van bpost bank. Enkele mensen wilden in het kantoor hun loon afhalen, maar werden daarbij vergezeld door hun werkgever. Volgens de bankbediende moesten de aanwezigen hun geld meteen afgeven aan L.W. De 31-jarige Nederlander is zaakvoerder van ‘all you can eat’-restaurant Daily World Kitchen in Sint-Eloois-Vijve. Opvallend genoeg kreeg hij in mei 2019 al eens 24.000 euro boete, waarvan 6.000 effectief, voor zwartwerk.

Uitbuiting

Volgens arbeidsauditeur Evi De Clercq bestond er een link met dat oude dossier. “De lonen die in deze zaak moesten afgehaald worden, zijn lonen die indertijd geregulariseerd werden om toen een mildere straf te krijgen”, stelde ze. “Je moet het maar durven, hé. Dit dossier is niet één, maar tien bruggen te ver. Het is één van de ergste oplichtingsdossiers die we hier al gehad hebben: het prototype van economische uitbuiting!” Het arbeidsauditoraat merkte op dat de werknemers van L.W. ook onderbetaald werden. Hij en z’n toenmalige vennoot H.H. (26) ut Kasterlee werden dan ook vervolgd voor oplichting en mensenhandel. Ze riskeren elk 18 maanden cel, 24.000 euro boete en een verbeurdverklaring van zo’n 20.300 euro.

De verdediging vroeg echter over de ganse lijn de vrijspraak. De advocaten van H.H. en L.W. benadrukten dat de Hongaarse werknemers wel degelijk betaald werden, zij het in cash. De gedwongen afhalingen in het bankkantoor, waarover het arbeidsauditoraat sprak, zouden volgens hun cliënten leningen geweest zijn die aan de werknemers waren toegekend. H.H. stelde ook dat hij bij die afhalingen niet aanwezig was. Vonnis op 8 april.

