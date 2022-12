Alcoholslot voor zwalpende zestiger bij vierde veroordeling

Desselgem/Kuurne Ondernemer (64) bij nieuwe veroorde­ling: “Omdat ik zoveel op de baan ben, maak ik meer kans op een overtre­ding”

Een ondernemer uit Kuurne kreeg van de rechter een rijverbod van een maand omdat hij bijna dubbel zo snel reed als toegelaten in de bebouwde kom. Hij moet ook de vier herstelproeven afleggen. “Ik weet dat het niet mijn eerste veroordeling is, maar dat is ook logisch”, sprak de man.

13 december