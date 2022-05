Airco vat vuur op dak van Quick in Sint-Eloois-Vijve: hamburgerrestaurant dicht voor onbepaalde duur

Het vuur werd rond 10.30 uur opgemerkt en ontstond aan de airco-installatie. Die is vastgemaakt op het dak aan de achterzijde van het gebouw. “We waren bezig met de voorbereidingen om tegen de middag te kunnen openen toen plots iemand op de deur kwam bonken", klinkt het bij de medewerkers. “De man in kwestie zei ons dat er brand was op het dak. We waren ons op dat moment van geen kwaad bewust maar hebben uiteraard onmiddellijk de brandweer gebeld. Het was geen optie om zelf te blussen, daarvoor laaiden de vlammen veel te hoog op.”

Insijpeling van bluswater

“Bij het aanrijden was al een dikke rookpluim merkbaar”, zegt luitenant Philip Kerckhove die de leiding had over de interventie. “De brand woedde op dak, waarop aan de zijkanten een stalen constructie is aangebracht. Door de gaten in die constructie konden we vanaf de begane grond beginnen blussen. Via een noodtrap raakten we uiteindelijk ook op het dak waar we een toegang hadden tot de halfopen ruimte waar de airco-installatie staat opgesteld. Het vuur was snel onder controle, we gebruikten een minimum aan water. Dat heeft er voor gezorgd dat er alleen in het magazijn van het restaurant wat insijpeling is van bluswater. De rest van het gebouw bleef gevrijwaard.”