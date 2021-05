Agent en agente op rechtbank na buitenechtelijke relatie: “Plots wist het hele korps het van ons”

waregem Van een zipline razen, boogschie­ten en waterskiën... het kan voortaan allemaal in De Geestige Put

7 mei Thomas Verbeke en Armin Verplanken openen morgen avonturencentrum De Geestige Put in Waregem, op en rond de vijver langs de Caseelstraat. Kajakken, boogschieten, in een hoogtouwenparcours klauteren of van een zipline racen: het kan er allemaal. Net zoals slapen en eten, want het voormalige hotel en restaurant krijgen ook een nieuw leven in dit project.