Agent en agente neus aan neus op rechtbank na overspelige relatie: “En plots wist het hele korps van de affaire”

Kortrijk/Menen/Waregem Van minister Q over zanger Dufourmont tot Robinson­win­naar Thomas: hier doen acht bekende streekgeno­ten hun eerste terrasje

6 mei Vanaf zaterdag doen we eindelijk opnieuw een terrasje, voor het eerst in 200 dagen. We vroegen acht bekende streekgenoten waar zij hun eerste schuimende pint of fris wijntje drinken. “Het zal een boost geven, om nog even vol te houden tot het virus helemaal verslagen is”, zegt minister en Kortrijkzaan Vincent Van Quickenborne. Lees meer over bekende Vlamingen en hun favoriete horecazaak in dit dossier.