Afval vat vuur in loods, schade beperkt

Het vuur werd opgemerkt rond 19 uur door een passant die net inkopen had gedaan in de vlakbij Colruyt-vestiging. Hij had gezien dat er rook ontsnapte en sloeg alarm. De brandweer stelde vast dat houtafval om één of andere reden vuur had gevat maar kreeg de situatie heel snel onder controle. Dat was ook nodig want in de loods stond nogal wat brandbaar materiaal. De brandweer ventileerde het gebouw en keerden dan terug naar de kazerne.