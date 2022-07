Afbraak Hype’O Dream volop aan de gang, zo'n 30-tal vrijwilligers helpen mee: “Ik neem verlof om hier te helpen, maar dit voelt niet als werken”

waregemAfgelopen weekend stonden er nog 25.000 bezoekers te feesten op de Weymeerschen in Waregem, deze week wordt het festivalterrein met man en macht terug afgebroken. Een absolute zekerheid is het nog niet, maar het ziet er naar uit dat het festival ook volgend jaar een tweedaagse wordt. “Die onderbreking van twee jaar heeft ons nog eens laten voelen hoe erg we dat gemist hadden.”

Volledig scherm Hier stonden afgelopen weekend nog 25.000 mensen te vieren. © Henk Deleu

In 2019 zakten er 22.000 bezoekers af naar Waregem. De 25.000 bezoekers die de organisatie dit jaar had vooropgesteld, leken dus bijna met de vingers in de neus haalbaar. Zeker nu het festival voor het eerst over twee dagen werd gespreid. “Het is niet dat we niet ambitieus zijn, zeker niet”, zegt medeorganisator Frederik Balcaen. “We willen gewoon geen stappen overslaan. Zolang we groeien, ook al is dat op een rustig tempo, zijn we blij. Met de iets meer dan 25.000 bezoekers van dit jaar, zijn we dus alweer 12% gegroeid ten opzichte van 2019.”

Volledig scherm © Henk Deleu

“Helemaal geen evidentie: alles wordt duurder, en we hadden op voorhand van andere festivalorganisatoren gehoord dat dat ook een effect had op hun bezoekersaantal. Daarnaast is er nu ook een overaanbod aan evenementen, nu het weer mag. Tot slot hoorden we ook wel van een heel aantal mensen dat ze niet konden komen omdat ze positief testten op corona. We zijn dus heel blij dat we dus 25.000 mensen mochten verwelkomen.”

Volledig scherm © Henk Deleu

Het cashless systeem dat ingevoerd werd, sloeg heel erg aan, zo hoorden we zelf op de festivalweide. Elke bezoeker kreeg een bandje met een QR-code waar je een tegoed kon op storten. “Op die manier moest niemand in de rij wachten om jetons te kopen. Dat zorgt niet alleen voor meer comfort voor onze bezoekers, het is ook duurzamer. En het maakt fraude veel moeilijker dan wanneer je met jetons werkt. Het levert ons ook veel informatie op: het piekmoment waarop de meeste drankjes verkocht werden, was zowel op vrijdag als zaterdag tussen 20u en 21u, en op zaterdag tussen 16u en 17u kwamen het grootste aantal mensen de weide binnen.”

Volledig scherm © Henk Deleu

Wie 20 bekertjes inzamelde, die kreeg een tegoed voor een gratis pintje of frisdrank. Dat had de organisatie ingevoerd om de restafvalberg te verkleinen. “Bekers die op de grond belanden, die eindigen tussen het restafval. Wat ingezameld werd, kunnen we in de PMD-stroom stoppen. Er lagen nog heel wat bekers op de grond, maar dankzij de meer dan 1.000 transacties zijn er dus ruim 20.000 bekers gered van het restafval.”

Volledig scherm Afbraak Hypodream © Henk Deleu

De organisatie riep vooraf op om de auto zoveel mogelijk thuis te laten. “En daar zijn we ook in geslaagd, merkten we aan onze parkings. Die waren niet volzet. De fietsparking, die we uitgebreid hadden, die werd dan wél heel intensief gebruikt. En ook de bussen die we ingelegd hebben, en de extra trein die de NMBS had ingelegd, hebben ook voor een pak minder wagens gezorgd op onze site.”

Volledig scherm Zo’n 1000 feestvierders hadden op Hype'O Dream een plekje gereserveerd voor hun tent. De festivalcamping was uitgerust met een bar, foodtruck, barbecuezone, toiletten, douches, sportfaciliteiten, enz. © HOD

De camping, die lokte meer dan 1000 bezoekers. “En daar zijn we heel blij mee. Het hadden er even goed maar 300 kunnen zijn, en dan is het jammer van de vele voorzieningen die we hadden op de camping. Het overgrote deel van de 6500 bezoekers op vrijdag, hadden ook een combiticket gekocht en kwamen dus ook op zaterdag mee feesten.”

De kans is groot dat het volgend jaar opnieuw een meerdaagse wordt. “Maar uiteraard moeten we alles nog even ten gronde evalueren. Maar laat ons zeggen dat dat scenario er nu al voor ons uitspringt. Of de vrijdag een volwaardige festivaldag wordt, of net als dit jaar een soort van openingsavond voor het grote feest op zaterdag, dat moeten we nog bekijken.”

Volledig scherm Stijn De Rock is verantwoordelijk voor de opbouw en afbraak van het festival. © Henk Deleu

Intussen is de afbraak al flink opgeschoten. “Daar zijn we eigenlijk zaterdagnacht al mee begonnen”, zegt medeorganisator Stijn De Rock. “De duurste dingen worden meteen na de laatste muzieknoot al afgebroken: geluidsinstallatie, verlichting, lasers, vuurwerkinstallaties, enz. In de nacht van vrijdag op zaterdag is er nog erg veel bewaking aanwezig. Na het festival is dat minder, vandaar dat alle waardevolle zaken meteen ingeladen worden. Zondagavond waren we daarmee klaar. De rest van de week ruimen we de rest: van dranghekkens, tot banners, van tenten tot de podia.”

“Hetzelfde geld voor de drank”, zegt Olivier Lefevere. “De sterke dranken worden eerste gecentraliseerd en weggebracht, de rest van de drank volgt meteen erna. De verpakkingen die onaangeroerd zijn, mogen we gelukkig terugbrengen.”

Volledig scherm Afbraak Hypodream © Henk Deleu

De laatste sporen van Hype’O Dream worden volgende week weggehaald. “Mijn eerste dag hier, was op 13 juni”, zegt Stijn. “Net als de andere zeven organisatoren van onze harde kern, heb ik nog een andere job. Elk moment van onze vrije tijd kruipt de weken voor Hype’O Dream in het festival.”

Ze krijgen het gezelschap van zo’n 30-tal vrijwilligers, die voor een kleine vergoeding en een festivalticket ook enkele weken helpen opbouwen en afbreken. Jens Destoop is er sinds 2017 bij. Hij werkt als redder in het zwembad van Waregem, en neemt verlof om te werken bij Hype’O Dream. “Waarom ik zo gek ben om verlof te nemen om te werken? Het is echt tof werk, het zijn bijna altijd dezelfde mensen die ik hier terugzie en waar ik wel een goeie band mee heb. Voor mij voelt dit niet als werken.”

Volledig scherm Jens Destoop is er sinds 2017 bij. Hij werkt als redder in het zwembad van Waregem, en neemt verlof om te werken bij Hype’O Dream © Henk Deleu

Toen Hype’O Dream in 2013 startte op de hippodroom, kwamen 4.500 mensen mee feesten. Deze achtste editie is daar amper nog mee te vergelijken. Waar willen ze ergens eindigen? Het succes van Tomorrowland achterna? “Mensen vergelijken ons daar wel eens mee, maar zelf voelen we het niet zo. Wij voelen geen behoefte om mensen van Antwerpen naar hier te halen. Wij zijn een West- en Oost-Vlaams festival, en willen dat eigenlijk vooral blijven.”

Volledig scherm Afbraak Hypodream © Henk Deleu

Kunnen ze als organisatoren nog genieten van Hype’O Dream? “Moeilijk”, zegt Frederik Balcaen. “We lopen twee dagen lang met oortjes in en horen dus élk probleem dat er zich stelt. Bezoekers merken daar uiteraard amper iets van, maar ons laat het niet los, natuurlijk. Wel hebben we één vaste afspraak: zaterdagavond, om half één komen we allemaal naar dezelfde plek. Daar doen we onze oortjes uit, en dan feesten we het laatste half uur mee om te genieten van wat we weer klaar gespeeld hebben. Onze voldoening halen we uit het feit dat we al die mensen weer gelukkig hebben kunnen maken. Die onderbreking van twee jaar, heeft ons dat nog eens laten voelen, hoe erg we dat gemist hadden.”

