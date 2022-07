Aantal verkeersongevallen gedaald van 720 in 2015 naar 337 vorig jaar

“Samen met de politie zetten we sterk in op verkeersveiligheid”, zegt schepen van Verkeer Philip Himpe (CD&V). “De politie voert doorgedreven controles uit op snelheid, het gebruik van de gsm achter het stuur en alcohol en drugs in het verkeer. Maar ook wij hebben structurele aanpassingen gedaan op gevaarlijke punten. Ook dat werpt zijn vruchten af. In de stationsbuurt bijvoorbeeld daalde het aantal verkeersongevallen van 26 in 2015 naar 18 in 2021.”

Het totaal aantal ongevallen met gewonden in Waregem daalde van 153 in 2015 naar 87 in 2021. “We nemen verschillende maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen. Zo hebben we de zones 30 uitgebreid, voerden we een vrachtwagenverbod in alle schoolomgevingen uit, passen we het charter werftransport toe, plaatsen we trajectrontroles en noem maar op. Daarnaast hebben we ook wegen heraangelegd, zoals de Westerlaan en de Noorderlaan in de stationsomgeving, de Posterijstraat, schoolomgevingen Nieuwenhove en Desselgem en zo meer. Het is een samenwerking met de politie, maar het doet deugd dat de resultaten nu ook volgen.”