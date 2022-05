Aanhangwagen automobilist zonder rijbewijs met 1,63 promille kantelt aan rood licht: jaar rijverbod en rij-ongeschikt

In juni 2021 merkte V.D. in Waregem een rood verkeerslicht te laat op. Door zijn bruusk remmanoeuvre belandde hij langs de kant van de weg en kantelde zijn aanhangwagen om. Twee andere voertuigen raakten daarbij beschadigd. De veertiger bleek na eerdere veroordelingen in 2017 en 2019 zijn opgelegde proeven nog niet te hebben afgelegd en was dus zonder geldig rijbewijs op pad. Bovendien liet hij opnieuw 1,63 promille alcohol optekenen. “Hij zat toen in een moeilijke periode”, gaf zijn advocaat Michiel Van Eeckhoutte toe. “Maar laat hij zich financieel begeleiden en hij werkt aan zijn alcoholprobleem.” De politierechter vond dat de maatschappij moest beschermd worden en verklaarde de Waregemnaar voorlopig rij-ongeschikt. Dat betekent dat hij minstens 6 maanden niet mag autorijden en pas zijn rijbewijs kan terugvragen als hij kan bewijzen dat hij in die periode van de alcohol kon afblijven. Sowieso kreeg hij toch een rijverbod van 1 jaar en moet hij ook slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven vooraleer hij opnieuw in een auto mag stappen. “Je bent gevaarlijk voor andere mensen en hebt jezelf niet onder controle”, vond de politierechter.