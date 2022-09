9 maanden cel voor drugskoerier

De politie ging op 12 juni over tot een controle van de auto van S. C. (26) uit Tourcoing. “Ze deden dat omwille van zijn rijgedrag”, zei het Openbaar Ministerie. “Maar ze konden al snel een sterke cannabisgeur waarnemen. Daarna gingen ze over tot een controle van de auto. Onder de versnellingspook vonden ze een zakje met 33 gram cannabis. Daarna haalde de jongeman ook nog zakjes met heroïne, cocaïne en hasj uit zijn onderbroek.” Hij ging meteen over tot bekentenissen en zei dat hij al sinds eind februari rond ging in de regio van Waregem, Kortrijk, Deerlijk en Oudenaarde om drugs te leveren. “Het spijt me voor wat ik gedaan heb”, zei hij tegen de rechter. “Ik zou die fout liever willen rechtzetten door een werkstraf uit te voeren, als dat kan.” De rechter ging daar niet op in en heeft de man nu veroordeeld de man tot 9 maanden cel en 8.000 euro boete.