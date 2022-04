60 uur werkstraf voor 18-jarige na helpen bij phishing, slachtoffer ziet 2.000 euro verdwijnen

KRUISEM Roze ballonnen tijdens Ronde van Vlaanderen voor prinses Lara (2) die aan leukemie lijdt

Lara Demeulemeester is twee jaar, woont in Nokere met haar ouders, broer en zus en lijdt aan leukemie. Prinses Lara, zoals ze het meisje in het ziekenhuis noemen, krijgt momenteel chemotherapie. Drie nichtjes vragen om zondag langsheen het parcours van de Ronde van Vlaanderen roze ballonnen maar ook hartjes, mutsjes, sjaals en alles wat zichtbaar is in die kleur te laten zien als steun voor Lara, maar ook voor alle zieke kindjes en hun ouders.

