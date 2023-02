60 uur werkstraf en celstraf voor twee jongeren voor vechtpartij na voetbalwedstrijd Essevee

Anzegem/Waregem Coach Mbaye Leye komt opdagen voor supporters­avond nadat hij spelers dag verlof geeft: “Grote merci, trots om boer te zijn”

De grote teleurstelling bij de leden van supportersclub De Sportduif in Anzegem, al jaar en dag trouwe supporters van voetbalploeg SV Zulte Waregem, is wat gaan liggen. Dinsdagavond stond een meet-and-greet met de spelers op het programma, maar luttele uren voor het event kreeg voorzitter Davy Demets te horen dat ze niet zouden komen. Trainer Mbaye Leye had zijn spelers een dagje vrij gegeven en besloot dan zelf maar op te dagen, om het toch een beetje goed te maken.