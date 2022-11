50 uur werkstraf voor trio voor vechtpartij na fuif

Kortrijk/Kuurne/Harelbeke Van Congolese tot Pakistaan­se keuken: Tables d'Hôtes brengt mensen en culturen samen tijdens Week van de Smaak

Wie zin heeft in een rondje smaakpapillen verwennen, kan tijdens de Week van de Smaak van maandag 21 tot en met zondag 27 november aanschuiven voor ‘Tables d’Hôtes’. Mensen met een migratieachtergrond uit Kortrijk, Kuurne en Harelbeke bereiden dan een maaltijd die typisch is in hun eigen cultuur.

19 november