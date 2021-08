50 uur aan gewerkt en dat loont: Ilse wint Mini Cooper dankzij ‘onbetaalbare’ hoed op Waregem Koerse

waregem Gaverbeek levert weer spetteren­de beelden op bij Waregem Koerse en Willy Naessens raakt bijna zijn eigen viptent niet in

19:50 De hippodroom is aardig vol gelopen voor Waregem Koerse, waar met de Grand Steeple Chase net de bekendste paardenrace van ons land is afgerond. De 20.000 bezoekers waren getuige van spektakel en spanning: twee jockeys vielen er in de tweede koers - gelukkig zonder veel erg - van hun paard. En Willy Naessens raakte bijna zijn eigen viptent niet in.