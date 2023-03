5 redenen waarom je het bezoekmoment van het laatste appartement van Waterfront niet mag missen

“Ik wil coke snuiven op je kont”: twintiger die tientallen meisjes stalkte, veroor­deeld voor verkrach­ting op afstand

De 24-jarige jongeman uit Harelbeke die de voorbije jaren tientallen jonge vrouwen in heel Vlaanderen heeft gestalkt en bedreigd, is veroordeeld. De meisjes weigerden telkens om tegen betaling met hem op date te gaan. De rechter legde hem onder andere een tijdelijk verbod op sociale media op. Niets te vroeg, want enkele meisjes stelden dat hij de dag voor zijn proces nog een van de slachtoffers had bedreigd.