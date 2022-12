“40.000 euro of ik toon seksbeelden aan je vrouw”: voormalige escortedame veroordeeld voor afpersing

Waregem WEERBE­RICHT. In Waregem gedeelte­lijk bewolkt weer vanochtend

Vanochtend in Waregem is het eerst overwegend bewolkt weer. Later op de avond wordt het droog. Lichte regen kan later op de middag voorkomen. Het weer klaart later op met temperaturen tussen de 0 en 2 graden.

8 december