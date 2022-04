37 maanden cel en bevel tot onmiddellijke aanhouding voor Franse Valentijnsovervaller

Op vrijdag 14 februari 2020 werd Johan Acke uit Zulte (62) rond 12.55 uur op de parking van het Waregemse station langs de Boulezlaan overvallen. Hij was twee minuutjes eerder van de trein gestapt en wilde in zijn wagen stappen toen een jongeman plots naar hem toe kwam en zei: ‘Uurwerk of geld’. Hij dreigde ook met een wapen in de rug. “Ik begon luid te roepen omdat er nog anderen in de buurt waren”, aldus Johan. “Dat hielp niet. De dader ging op mijn voet staan en gaf me een duw, waardoor ik viel. Bij die val rukte hij mijn uurwerk af.”

De dader sloeg op de vlucht. De politie verspreidde enkele weken later een opsporingsbericht, dat ook in het VTM-programma ‘Faroek’ werd opgenomen. Hij kon immers duidelijk door bewakingscamera’s gefilmd worden. “De dader is een jonge man van ongeveer 20 jaar oud .Hij is 1m70 lang en heeft kort zwart haar. Hij droeg een grijze pull met kap, een sportieve broek en eenbril van het merk Lacoste”, zo luidde het. Na die oproep vond een burger de trui van de verdachte en bracht het kledingstuk bij de politie binnen. DNA-onderzoek leidde naar Islam A. uit Frankrijk, die al bij het gerecht gekend is voor gelijkaardige feiten. Daags voor de overval in Waregem pleegde hij ook een overval op een Italiaans koppel in Gent. Toen ging hij er met hun tasje vandoor. Daarbij verloor hij zijn pet en ook daar vond de politie zijn DNA op terug.

“De schrik zit er sindsdien toch wat in bij mij”, aldus Johan Acke. “Ik parkeer me nu altijd in het zicht van camera’s en zo dichtmogelijk bij de uitgang. Mijn veiligheidsgevoel is weg.” Veel hoop dat de dader vooralsnog in een Belgische cel zal belanden, heeft Johan niet.